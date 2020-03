L’8 marzo il calcio celebra le donne: “#facciamogliuomini”

“L’8 marzo, in occasione della giornata internazionale dei diritti della donna, l’Aic, in collaborazione con le leghe di Serie A, B e Lega Pro e con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei ministri-dipartimento Pari Opportunità, promuove l’iniziativa #FACCIAMOGLIUOMINI, volta alla prevenzione e al contrasto della violenza sulle donne. Domenica all’inizio di ogni match sarà esposto uno striscione con il claim “FACCIAMO GLI UOMINI”, accompagnato dal simbolo della campagna: il narciso. Un fiore scelto per le sue varie connotazioni e per ciò che rappresenta, che vuole diventare simbolo di un’idea diversa dell’uomo, fino a stravolgere l’accezione negativa del termine narciso per renderlo un simbolo di rispetto”. Lo riporta l’ANSA.