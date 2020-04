Kroos contro il taglio agli stipendi: “E’ un regalo per i club, meglio devolverli in beneficenza”

In tutti i campionati d’Europa i vari club stanno cercando di trovare un accordo con i calciatori per la riduzione dei compensi ed in moltissimi casi ancora non si è trovato un accordo. Sicuramente contrario a questa soluzione è Toni Kroos, centrocampista tedesco del Real Madrid, che ha parlato in patria con il podcast SWR Sport:

Il taglio degli stipendi? Una soluzione che rappresenterebbe un regalo per i club. Credo sia meglio continuare a versare i salari completi, poi devono essere gli stessi giocatori a decidere cosa farne e chi aiutare. Per quanto mi riguarda, lo darei anche completamente in beneficenza, ma devo decidere io.