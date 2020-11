Kroos ci va giù pesante: “Calciatori come burattini nelle mani di FIFA e UEFA”

Non usa mezzi termini il tedesco del Real Madrid, Toni Kroos.

“Noi giocatori siamo solo burattini in tutte queste novità inventate da Fifa e Uefa. Nessuno ci consulta. I giocatori non parteciperebbero alla Nations League, né a una Supercoppa spagnola trasferita in Arabia Saudita (come è successo quest’anno), né a un Mondiale per club a 20 squadre o più (l’edizione 2021 si svolgerà con 24 squadre)”, ha detto Kroos, secondo il quale questi tornei sono organizzati per “risucchiare quanto più denaro possibile” e prosciugare i corpi dei giocatori.

Quanto al progetto di Superlega europea tra i 18 migliori club del Vecchio Continente sarebbe “molto, molto interessante dal punto di vista sportivo – sottolinea il centrocampista – ma i club più piccoli ne soffrirebbero e il divario tra grandi e piccole si allargherebbe. È anche bello lasciare certe cose quando sono buone, con i campionati e le competizioni internazionali esistenti ci sono già prodotti di punta“. (ANSA-AFP)

