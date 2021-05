Kovacevic: “Fiorentina più forte della classifica. Per la Lazio non è facile”

Le parole dell'ex attaccante di Lazio e Juventus

Ai microfoni di Radio Bruno è intervenuto Darko Kovacevic, ex attaccante di Lazio (e Juventus), con uno sguardo sulla gara di sabato al Franchi e sul campionato: "La Lazio è favorita e ha bisogno di vincere, ma non sarà facile perchè la Fiorentina sta lottando per restare a riva. E' un anno particolare e difficile per tutti, senza pubblico non è la stessa cosa. La Fiorentina ha un mix di giovani e giocatori di esperienza, penso a Vlahovic, Milankovic e Ribery. E' una buona squadra che avrebbe potuto fare sicuramente meglio"