Kouamé ancora protagonista: a segno nella vittoria dell’Anderlecht

Christian Kouamé ha messo la firma nel successo del suo Anderlecht: l'attaccante in prestito dalla Fiorentina ha segnato il momentaneo 3-1

Terzo gol stagionale e altra giornata da incorniciare per Christian Kouamé. L'attaccante ivoriano, in forza all'Anderlecht ma di proprietà della Fiorentina (qui tutti i viola in prestito) ha messo il suo nome nel successo per 4-2 sul Beerschot. Per lui la firma sul terzo gol dei suoi, che ha di fatto chiuso il match per il momentaneo 3-1. La rete è arrivata su imbeccata di Olsson, che al 69' ha innescato il compagno per un sigillo cruciale nella partita. Con questo successo, l'Anderlecht si porta a 20 punti in classifica, agganciando Mechelen, Eupen e Charleroi dopo una sfilza di pareggi.