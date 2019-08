Kean rivela: “Ho lasciato la Juve su consiglio di… Cristiano Ronaldo”

Moise Kean ha lasciato da pochi giorni l’Italia per accettare l’offerta dell’Everton in Premier League. L’ex attaccante bianconero classe 2000 ha svelato un retroscena: “Prima di andare via da Torino, ho parlato con i miei compagni della Juventus. Anche con Cristiano Ronaldo: mi ha detto di inseguire i miei sogni e di lavorare sodo”. Consigli che evidentemente il baby-bomber ha deciso di seguire senza paura, accettando il trasferimento in Inghilterra.