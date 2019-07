Kean come Cutrone: un altro baby bomber “vola” in Premier League

Dopo Cutrone ecco Kean. L’Italia saluta due giovani bomber, già nel giro della nazionale azzurra, che si trasferiscono in Premier League. Il primo (classe ’98) vestirà la maglia del Wolverhampton in cambio di una cifra – per il Milan – intorno ai 20 milioni. Quasi il doppio incasserà invece la Juventus per il classe 2000: si parla di 30 milioni fissi più una serie di bonus che possono raggiungere quota 40. Oggi è stato perfezionato l’accordo con l’Everton e domani Moise Kean col suo agente Mino Raiola è atteso in Inghilterra per le visite mediche.