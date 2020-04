Moise Kean, attaccante dell’Everton e della nazionale italiana, ha fatto parlare di sé nelle ultime ore. L’ex Juventus si è reso protagonista di una bravata che gli costerà caro. In piena emergenza sanitaria, contravvenendo alle misure del lockdown, ha organizzato una festa nel suo appartamento privato invitando molte persone. Il suo club non l’ha presa benissimo, infatti secondo la stampa inglese è in arrivo una maxi-multa da 182 mila euro insieme ad un comunicato di condanna.