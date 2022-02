Kalinic torna in patria, il d.s. dell’Hajduk Spalato: “Ha seguito il suo cuore”

L'ex attaccante della Fiorentina ha lasciato il Verona per tornare a casa

L'ex attaccante della Fiorentina (in Italia anche di Milan, Roma e Verona), Nikola Kalinic, dopo essere sceso in campo domenica sera con l'Hellas, ha deciso, d'accordo con gli scaligeri, di rescindere il proprio contratto e tornare a giocare in patria. Un gesto che non è passato inosservato, specie ai tifosi ed ai dirigenti dell'Hajduk Spalato, club dove aveva iniziato a giocare a livello giovanile e da professionista e dove è tornato, tredici anni dopo. "Oggi è un grande giorno per il nostro club e siamo molto felici che Nikola sia qui, voglio ringraziare il Verona e Igor Tudor che lo hanno lasciato andare. Ha rinunciato a qualcosa, lo ha guidato il suo cuore", ha detto durante la conferenza stampa di presentazione il d.s. della società croata, Mindaugas Nikoličius.