Kalinic e l’operazione rilancio. Juric sicuro: “Tornerà un grande giocatore”

Ivan Juric è specializzato valorizzare giocatori o rilanciarli dopo periodi negativi. E scommette anche su Kalinic, l'ex attaccante della Fiorentina reduce da stagioni a dir poco opache con Milan, Atletico Madrid e Roma: "Se è iniziata la cura? Non c'è bisogno: è stato un giocatore forte e vuole tornarlo. Sta lavorando bene, oggi ha fatto di nuovo bene. Mi spiace che abbia preso la traversa, ma sarà importante per noi" ha detto il tecnico del Verona dopo la vittoria di ieri sul Benevento. E i gialloblu si affacciano in zona Europa: