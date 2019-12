Nella corso della conferenza stampa odierna, Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, ha parlato anche di Federico Bernardeschi: “I fischi dello Stadium? È un ragazzo estremamente sensibile e questo si nota nella differenza di sicurezza che mostra nelle partite in casa e trasferta. Questa cosa gli sta pesando addosso. È un giocatore importante, non dobbiamo farci condizionare, il mio compito è accompagnarlo, non farlo riposare”.