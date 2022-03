Juventus-Napoli e la quarantena violata: deferiti società e De Laurentiis

Lobotka, Rrahmani e Zielinski giocarono comunque contro la Juve, a Torino: la Procura Figc ha deferito il Napoli e De Laurentiis

Stanislav Lobotka, Amir Rrahmani e Piotr Zielinski il 6 gennaio erano in quarantena domiciliare. Nonostante ciò i tre scesero in campo per la partita contro la Juventus, 1-1 all'Allianz Stadium. Per questo motivo - si legge su Gazzetta.it - il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, il responsabile sanitario Raffaele Canonico e la stessa società sono stati deferiti dalla procura della Federcalcio. Per "aver consentito ai tre calciatori partenopei di aver partecipato alla gara Juventus-Napoli nonostante la quarantena domiciliare disposta dall'Asl".