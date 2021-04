Juventus, il programma in vista di domenica. Domattina parla Pirlo

La squadra di Pirlo si prepara in vista della trasferta di Firenze. Domani parla Pirlo in conferenza stampa

La Juventus di Andrea Pirlo è scesa di nuovo in campo questa mattina al Training Center per continuare la preparazione in vista del prossimo impegno di campionato, in programma per le 15 contro la Fiorentina. Nel dettaglio, il gruppo ha svolto la sessione odierna concentrandosi su esercitazioni tecniche e possesso palla. Domani sarà già vigilia e Pirlo parlerà in conferenza stampa su Juventus TV. A seguire della conferenza si terrà una nuova seduta di lavoro per i bianconeri prima della partenza per Firenze, prevista per il tardo pomeriggio. Lo riporta il sito ufficiale del club bianconero.