Juventus e Napoli: incontro a Firenze tra Agnelli e De Laurentiis

Riunione tra Juventus e Napoli. Secondo quanto raccolto da Violanews.com, Andrea Agnelli e Aurelio De Laurentiis si incontreranno nella prossime ore in un noto hotel del centro di Firenze. I due potrebbero parlare della partita in programma nelle prossime settimane (data ancora da stabilire) alla luce della revoca del 3-0 a tavolino a favore della Vecchia Signora. Non solo. Il presidente bianconero e quello azzurro potrebbero discutere anche di politica del pallone, a partire dai diritti televisivi.