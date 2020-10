Juventus-Barcellona, i peggiori in campo? I due ex viola

Juventus-Barcellona di Champions League è stata una partita senza storia, con i blaugrana meritatamente vittoriosi per 2-0 allo Stadium. Prestazione negativa per la squadra di Pirlo nel suo complesso, con Federico Chiesa a spiccare… in negativo. Nelle pagelle dei quotidiani l’ex Fiorentina è tra i peggiori in assoluto con una sfilza di 5 e anche il 4,5 de La Stampa che spiega: “Si nota solo per il tocco sfortunato sul gol di Dembele. Non entra in partita”. Non va meglio a Federico Bernardeschi, già nel mirino di una feroce critica dopo il match col Verona, a cui sono bastati i 10′ finali per finire tra i bocciati, soprattutto per l’ingenuo fallo da rigore del 2-0: tutti 5 in pagella anche per lui.

CHAMPIONS LEAGUE, IL QUADRO COMPLETO