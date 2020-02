Pioli non ci sta: “Rigore? Non c’è bisogno di rivederlo per capire che non c’è!

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato al termine della semifinale di Coppa Italia, pareggiata per 1-1 con la Juventus. Queste le dichiarazioni, ai microfoni Rai, in particolaresulla conduzione arbitrale di Valeri:

Abbiamo fatto una grande partita. Ho chiesto il massimo alla squadra e lo hanno dato. L’episodio del rigore? Ricorda il fallo fischiato a Cerri in Cagliari-Brescia, è la stessa situazione. Rivedere? L’ho già vista. Rizzoli disse che non era rigore perché il giocatore, saltando di spalle, non poteva togliere le braccia. Anche qui Calabria non ne ha avuto il tempo, per me non è rigore. In precedenza non è stato fischiato un fallo netto su Ibrahimovic. Se mi sento danneggiato? Sono orgoglioso della squadra, meno di altre cose.