Juve, per sostituire Agnelli spunta un profilo accostato alla Fiorentina

Nonostante il terremoto Superlega Andrea Agnelli resta alla presidenza della Juventus. I rapporti tra il club bianconero e le istituzioni calcistiche si sono irrimediabilmente incrinate. La Gazzetta dello Sportscrive delle necessarie riflessioni di John Elkann, per il prossimo futuro. Di conseguenza anche la posizione di Agnelli. Secondo la rosea le alternative non mancherebbero, a partire da quella che porta ad Alessandro Nasi, cugino di Agnelli e attuale vice presidente di Exor. In secondo piano Evelina Christillin, appena rieletta nel Consiglio FIFA. Ci sarebbe anche uno scenario che preveda un presidente di estrazione calcistica, come Marcello Lippi. Discorsi che saranno eventualmente affrontati solo da maggio in poi.