Juve a picco in borsa. -14% dopo il fallimento della Superlega

La società bianconera - che continua a sostenere la bontà del progetto - va giù a Piazza Affari. Azzerati i 200 milioni guadagnati lunedì

Dopo il rally di due sedute fa, quando le azioni erano salite di quasi il 18% per via dell'annuncio del progetto Super League, le difficoltà incontrate dall’operazione hanno portato a forti vendite. Il titolo aveva perso in Borsa anche martedì quasi il 10%, azzerando di fatto i guadagni che avevano portato ad una capitalizzazione di mercato di 200 milioni di euro in una sola seduta".