Juric/2: “Non abbiamo mollato. Superlega? Sono d’accordo con De Zerbi”

Il tecnico dei gialloblù nel post gara: "La classifica ci fa mollare? Chi ha visto le nostre ultime prestazioni sa che giochiamo e corriamo"

Dopo aver parlato alle televisioni, il tecnico del Verona Ivan Juric ha commentato la sconfitta contro la Fiorentina (e non solo) in sala stampa. Queste le sue dichiarazioni: "Oggi è andata male come sabato. Sono sincero, in passato c’è andata bene e ora ci va male. Mi dispiace per i ragazzi, che si impegnano tanto. L’espressione del gioco mi piace molto lo stesso. La classifica ci fa mollare? Chi ha visto le nostre ultime prestazioni vede che noi giochiamo e corriamo, anche se sicuramente ci sono dei limiti che stiamo pagando e che sono migliorabili. Non abbiamo però mollato: con la Lazio abbiamo perso all’ultimo minuto, con la Samp potevamo stare 3/4-0 e poi abbiamo perso. Cosa manca per fare il salto di qualità? I giocatori. Alcuni sono forti, altri no. Se vuoi lottare solo per la salvezza ok ma se vuoi fare altro è normale che ci voglia una base buona e più innesti di qualità. La Super League? Menomale che è naufragata… ha detto bene oggi De Zerbi, sono d’accordo con lui: alcune società vedono il calcio solo come business. Qui non siamo in NBA, qui c’è amore e passione".