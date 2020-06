Joshua Perez torna in Europa: l’ex baby viola riparte dalla Spagna

Vi ricordate Joshua Perez? Ex promessa della Fiorentina Primavera, esordì a sorpresa in prima squadra nel finale di un match contro l’Inter. Era il novembre 2016. Poi di lui si sono perse le tracce dopo una stagione in prestito al Livorno e la cessione al Los Angeles FC. Adesso il piccolo attaccante americano classe ’98 ritenta l’avventura europea: giocherà in Spagna nel CD Castellon. Ancora da capire se parteciperà alla prossima Serie C o, più probabilmente, Serie B visto che la squadra era prima in terza serie prima dell’interruzione del campionato.