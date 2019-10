Joronen: “Chiesa e Ribery? Ci alleneremo come sempre, studiandoli con Corini”

“Al momento ci stiamo concentrando sulla Fiorentina, ancora non pensiamo al Derby con l’Atalanta. Tutti conoscono Chiesa e Ribery, sono bravissimi a creare occasioni, noi li rispettiamo ma l’atteggiamento non cambia, ci alleniamo con Mister Corini, duramente e con concentrazione. Certo, li studio con i video, ma non è un gran segreto. Giocheremo come sappiamo, i tre punti sono sempre importanti”.

Queste le parole di Jesse Joronen, portiere del Brescia e prossimo avversario della Fiorentina.