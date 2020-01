Jorgensen su Eriksen: “Sono un po’ sorpreso. Suo arrivo fa bene alla Serie A”

L’arrivo di Christian Eriksen all’Inter ha avuto grande risonanza in Danimarca. E anche Martin Jorgensen dice la sua a DR Sport: “Penso che sia un buon cambiamento, ma potrebbe anche essere un cambiamento leggermente sorprendente. Ma l’Inter è un grande club che sta andando nella giusta direzione proprio come il resto del campionato italiano. Se vuole vincere titoli, è un passo avanti. L’Inter ha più possibilità di vincere del Tottenham” dice l’ex viola. “Con il suo arrivo all’Inter a beneficiarne è tutta la Serie A. Lo abbiamo visto con Ronaldo e Lukaku. Significa molto per il campionato che può attirare profili dagli altri campionati più importanti. Aumenta lo standard e rende i club più competitivi a livello internazionale” (fcinter1908).