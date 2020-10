Aveva fatto molto rumore, soprattutto a Milano, l’indiscrezione dell’Equipe che dava ormai per fatto il trasferimento in prestito con diritto di riscatto di Joao Mario al Paris Saint-Germain. Ebbene, in serata è arrivata la rettifica del quotidiano francese, che ha ammesso di aver confuso il portoghese di proprietà dell’Inter con un altro lusitano, Danilo Pereira, lui sì in arrivo all’ombra della Tour Eiffel. Una figura non proprio splendida per la stampa transalpina…

E INTANTO UN EX OBIETTIVO VIOLA SI ACCASA AL BAYERN