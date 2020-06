“Commisso va aiutato, occasione unica per Firenze. La politica locale…”

Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, è intervenuto durante il Pentasport di Radio Bruno Toscana:

Commisso aveva chiesto tempi e costi certi per lo stadio ma non è stato accontentato. È un imprenditore di successo, ha voglia di riportare la Fiorentina al vertice del calcio italiano. Va aiutato. Adesso non servono le parole, è necessario passare ai fatti. Anche Barone si sta battendo in Lega e ovunque rappresenti la città. Può essere un momento di svolta per il club viola. Non si può competere ad alto livello, in Italia o Europa, senza uno stadio di proprietà. Questa è una certezza. La politica fiorentina deve capire quanto sia importante avere un interlocutore del genere, un uomo che ha veramente voglia di agire.