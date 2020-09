Jacobelli: “Chiesa alla Juve molto complicato, rosso di bilancio salito a 90 milioni”

Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno Toscana:

Stiamo continuando a vivere una situazione anomala. Il Covid resta una minaccia con cui dovremo convivere. L’apertura parziale degli eventi sportivi all’aperto è un segnale. Ripresa Serie A? Ci saranno molte sorprese in questi tre turni prima della sosta, è un altro calcio rispetto al passato. Fiorentina-Torino è una sfida affascinante che sfugge a qualsiasi tipo di pronostico. Chiesa-Juve? Al momento la vedo molto difficile. Quando si parla di acquisti di primo livello bisogna considerare il bilancio della società. Proprio oggi la Juve ha registrato un passivo di 90 milioni nel primo semestrale. La società sta cercando di cedere molte pedine, ma non è semplice. Molti club della Serie A, e non solo, stanno facendo i conti con la crisi. Classe arbitrale? Tutti ci aspettiamo dei miglioramenti. La passata stagione è stata difficile e con molte discrepanze nell’utilizzo del Var. Tutti ricordiamo la bizantina interpretazione della regola del fallo di mano.