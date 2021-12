J. Alvarez conferma la prima offerta: “Sì, c’è una big tedesca su di me”

Il pezzo pregiato del mercato argentino si è lasciato scappare il nome di una delle formazioni che lo stanno tentando

Il Bayern Monaco fa sul serio per Julian Alvarez, al punto di aver già presentato un'offerta formale per il talento del River Plate. E a confermarlo è stato lo stesso Alvarez, che ha incontrato in Messico Marita Köllner, celebre cantante e conduttrice tedesca. La Kollner ha raccontato a Express.de un episodio particolare: quando Alvarez ha scoperto che Marita arrivava dalla Germania, ha chiacchierato con lei di un possibile trasferimento in Bundesliga e ha ammesso: "Lo so, ho un'offerta dal Bayern". La Fiorentina e tutte le altre squadre interessate devono guardarsi da questa mossa dei bavaresi.