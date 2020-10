Italiano: “Reazione da vera squadra, abbiamo rischiato di vincere”

Intervenuto a Dazn, il tecnico dello Spezia, Vincenzo Italiano, ha commentato il pari contro la Fiorentina (parole riprese da spezia1906.com):

Siamo partiti troppo timidi e con un approccio non esaltante. Abbiamo concesso un gol evitabile e persa la marcatura. Devo sottolineare la grande reazione della squadra, pareggiare e forse meritare qualcosa in più in una partita così è molto importante. Siamo ancora in ritardo su tante cose ma impattare una partita così è fondamentale. Nei primi minuti abbiamo concesso troppo, abbiamo poi tenuto anche il gioco. Stiamo crescendo ma sono convinto che ci siano tanti margini di miglioramento. Siamo stati concreti, ma la reazione è stata da squadra vera: concedendo poco abbiamo fatto capire di essere a un buon livello. Per essere squadra vera dobbiamo cercare di fermare di più gli avversari. A parte l’inizio sono soddisfatto. Acampora? Durante la settimana lavora benissimo e domenica è un po’ frenato: quando si sbloccherà credo che potrà darci una mano. Anche Bastoni, Piccoli stanno dando tanto. Mattone per mattone dimostreremo il nostro valore. Gli assenti? Fra infortuni, le assenze di Marchizza e Maggiore, qualche infortunio di troppo ne abbiamo tante. Chi viene chiamato in causa dimostra di essere all’altezza.