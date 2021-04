Italiano e la quota salvezza: “Vediamo quanti punti servono. Il mio futuro…”

Diretti concorrenti della Fiorentina nella corsa salvezza, Vincenzo Italiano ed il suo Spezia sono tra le sorprese di questa stagione. Il tecnico dei liguri è stato ospite su Sportitalia poco fa ed ha parlato sia di presente che di futuro:

La quota salvezza? Speriamo che servano meno dei classici 40 punti, almeno le nostre probabilità aumentano (sorride, n.d.r.). Non so dire quanti ne basteranno, di sicuro noi da qualche parte li dovremo pur fare per salvarci. Il futuro? Per me è un record allenare per due stagioni consecutive la stessa squadra e poi ho ancora un altro anno di contratto. La nuova proprietà è in gamba, gli americani vogliono fare grandi cose ed a La Spezia sto benissimo. Pensiamo alla salvezza, poi tutti insieme prenderemo la decisione migliore.