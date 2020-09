Italia Under 21: Sottil e Ranieri in campo, Cutrone preservato

L’Italia Under 21 del Ct Nicolato ha battuto in amichevole la Slovenia per 2-0 a Lignano Sabbiadoro. In rete Colpani e Melegoni. Buona prestazione di Riccardo Sottil, a un passo dal divenire un nuovo giocatore del Cagliari. Schierato sulla fascia destra, nella ripresa è stato sostituito da Adjapong. Nell’ultimo quarto d’ora spazio anche per Luca Ranieri. Patrick Cutrone, invece, non ha giocato. Il Ct lo ha preservato, così come altri titolari, per il match di martedì contro la Svezia, valido per la qualificazione agli Europei.