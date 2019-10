In occasione del mondiale FIFA U17 WORLD CUP BRAZIL, in programma in Brasile dal 26 ottobre al 17 novembre 2019, il Tecnico Federale Carmine Nunziata ha convocato anche Christian Dalle Mura, giovane classe 2002 della Fiorentina. CLICCA QUI PER SCOPRIRE TUTTO SUL CAMPIONATO ITALIANO U17