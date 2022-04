Italia, si pensa al futuro: ecco le date dello stage azzurro

L'Italia riparte. Ecco le date del prossimo stage azzurro

Come sappiamo, l'Italia non partecipare al mondiale in Qatar. Ecco quindi, che bisogna subito organizzare le tappe del prossimo futuro. Come riportato dal Corriere dello Sport, l'Assemblea di Lega ha dato la disponibilità di organizzare il prossimo stage azzurro dal 14 al 24 Novembre. In questo modo, i giorni che vengono lasciati scoperti dalla mancata qualificazioni verranno usati per costruire l'Italia che verrà.