Italia-flop in Europa, Condò: “Da noi vecchi campioni, all’estero…”

In Italia abbiamo grandi campioni, ma molti di questi, sono, in pratica, a fine corsa: è l’opinione del noto giornalista Paolo Condò, il quale, durante un intervento su Sky Sport, ha espresso la sua opinione in merito al recentissimo flop delle squadre italiane in Europa:

Il nostro problema è che ci siamo entusiasmati troppo per l’arrivo in Serie A di grandissimi giocatori come Ronaldo, Ibrahimovic, Ribery, tutti campioni ma che sono venuti qui, in pratica, per terminare il loro percorso. In tutte le squadre che hanno raggiunto i quarti di finale, invece, ci sono sempre due-tre giovani indemoniati che corrono come pazzi e fanno la differenza. Sono stanco di vedere gli Haaland, i Foden o i Joao Felix esplodere dalle altre parti.