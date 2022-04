Italia femminile: Mondiale vicino, ora è prima nel girone. Sabatino 15′ in campo

La selezione del c.t. Bertolini ha sconfitto la Svizzera 1-0

Il c.t. Milena Bertolini può sorridere: adesso l'Italia femminile è prima nel Girone G, utile a qualificarsi al prossimo Mondiale. Le azzurre, infatti, hanno sconfitto la Svizzera 1-0 grazie alla rete siglata da Girelli all'82' ed in questo modo hanno ottenuto il primato nel proprio raggruppamento. Nell'ultimo quarto d'ora di match è entrata in campo anche l'attaccante della Fiorentina Daniela Sabatino, per il forcing finale che ha prodotto appunto il gol-vittoria.