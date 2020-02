Italia femminile: convocate anche quattro giocatrici della Fiorentina

Domani le calciatrici della Nazionale Femminile si raduneranno al Mancini Park Hotel di Roma per iniziare il ritiro in vista dell’Algarve Cup, il prestigioso torneo in programma dal 4 all’11 marzo. Sabato mattina le Azzurre partiranno per Faro – con scalo a Lisbona – e da lì si trasferiranno in pullman a Villamoura, dove inizierà la preparazione in vista dell’esordio di mercoledì 4 marzo (ore 20.15 locali, 21.15 italiane) contro il Portogallo nei Quarti di finale. Sabato 7 marzo le vincenti daranno vita alle semifinali, mentre le perdenti si sfideranno per i piazzamenti dal 5° all’8° posto. Le gare dell’Italia saranno trasmesse in diretta su RaiSport.

L’elenco delle convocate

Portieri: Laura Giuliani (Juventus), Rachele Baldi (Empoli Ladies), Katja Schroffenegger (Florentia San Gimignano);

Difensori: Sara Gama (Juventus), Cecilia Salvai (Juventus), Alia Guagni (Fiorentina Women’s), Elena Linari (Atletico Madrid), Martina Lenzini (Sassuolo), Elisa Bartoli (AS Roma), Lisa Boattin (Juventus), Alice Tortelli (Fiorentina Women’s);

Centrocampiste: Manuela Giugliano (AS Roma), Valentina Cernoia (Juventus), Aurora Galli (Juventus), Martina Rosucci (Juventus), Marta Mascarello (Fiorentina Women’s), Arianna Caruso (Juventus);

Attaccanti: Cristiana Girelli (Juventus), Daniela Sabatino (Sassuolo), Agnese Bonfantini (AS Roma), Barbara Bonansea (Juventus), Tatiana Bonetti (Fiorentina Women’s).

Figc