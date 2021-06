Italia 7 annuncia partnership con Sportitalia

Nuova avventura per Italia 7 che annuncia un'importante novità.

La Direzione di Italia 7 annuncia ufficialmente il consolidamento di una nuova partnership con Sportitalia. Grazie alla volontà della famiglia Sciscione l'emittente toscana, assieme alla sede centrale di Milano e a quella di Roma, diventa parte integrante di una delle realtà sportive più solide e diffuse presenti a livello nazionale diretta da Michele Criscitiello. La redazione sarà gestita da Fabrizio Manfredini (Responsabile Generale di Italia 7) e garantirà piena copertura con servizi di approfondimento e collegamenti in diretta sulla vicende di casa Fiorentina e non solo. Oltre ad avvalersi del contributo di opinionisti di assoluto spessore come Francesco Flachi, Nedo Sonetti, Alberto Di Chiara, Enzo Bucchioni, David Guetta, Bernardo Brovarone e molti altri