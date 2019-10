Inzaghi: “Se giochiamo sempre così andremo lontano”. Lazzari: “Pensiamo alla Fiorentina ora”

Serata amara per la Lazio di Simone Inzaghi. Nonostante una buona prestazione, i biancocelesti escono sconfitti dal Celtic Park, dopo esser passati in vantaggio nel primo tempo grazie ad un gran gol dell’ex Spal Manuel Lazzari. Proprio l’ex terzino degli estensi pensa già al prossimo avversario, la Fiorentina: “Perdere così fa male, dobbiamo pensare già da adesso ai viola per superare in fretta questa serata sfortunata“. A quelle dell’esterno destro sono seguite le parole di mister Inzaghi: “Se giochiamo sempre così perderemo poche volte, peccato, i ragazzi si meritavano un altro risultato. Il passaggio del turno? Ci credo, da qui in poi dobbiamo sfruttare il fattore campo“.