Inzaghi: “La Fiorentina meriterebbe una classifica diversa. Abbiamo dimostrato carattere”

A due giorni da Lazio-Fiorentina, torna a parlare Simone Inzaghi che presenta la sfida di domani dei biancocelesti contro il Torino. Con qualche riferimento alla tanto discussa vittoria sui viola:

C’erano tante difficoltà, la Fiorentina è una squadra che sta lavorando bene, meriterebbe più punti in classifica. Non era semplice ribaltarla dopo lo svantaggio iniziale. Ho fatto i complimenti ai ragazzi, abbiamo dimostrato carattere. I ragazzi hanno dimostrato spirito di sacrificio e lucidità, abbiamo fatto le scelte giuste e per questo abbiamo vinto. Con la Fiorentina c’erano tante insidie e la vittoria di sabato ci avvicina al nostro grande obiettivo, che sarebbe la Champions, che qui manca tantissimo.