Inzaghi: “Il Genoa ha messo in grossa difficoltà la Fiorentina”

L’allenatore del Benevento, Filippo Inzaghi, è tornato a parlare della partita tra Fiorentina e Genoa a poche ore dal match tra campani e liguri:

Ultimamente avrebbero meritato di vincere contro il Milan, hanno messo in grossa difficoltà la Fiorentina e la Juventus. Per ottenere un risultato positivo occorrerà scendere in campo come la mentalità giusta, senza sottovalutare un Genoa composto da giocatori di grandissima esperienza.