Inzaghi: “Montella sta plasmando la Fiorentina, riduttivo parlare solo di Chiesa e Ribery”

L’allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Fiorentina (parole riprese da cittaceleste.it)

Abbiamo fatto una delle migliori prestazioni contro il Celtic ma non abbiamo ottenuto il risultato. Dobbiamo continuare a credere in quello che facciamo. Abbiamo avuto grande personalità ma dobbiamo fare ancora di più. Torniamo affaticati e con zero punti, ma dobbiamo recuperare perché domani abbiamo una gara importante.

Sfida di Firenze determinante? E’ una nostra avversaria, troveremo una città intera che segue la squadra con entusiasmo. Dovremo essere bravi a cogliere i momenti importanti della partita.

La Fiorentina ha un ottimo allenatore che sta plasmando la squadra come l’ha voluta lui, è riduttivo parlare solo di Chiesa e Ribery. Dobbiamo dare il 120 per cento ed essere sempre una squadra unita.