Inzaghi: “Col Milan sempre in partita, contro il Cagliari gara dell’anno”

Le parole del tecnico del Benevento terzultimo in classifica dopo la sconfitta patita per mano del Milan

Sconsolato ma non abbattuto, Filippo Inzaghi parla a Dazn dopo il 2-0 subito in casa del Milan: "E' chiaro che col Milan soffri, ma se poi tiri 14 volte in porta con grandi parate del portiere avversario inizi a sperarci. Siamo sempre stati in partita, ora pensiamo a domenica prossima (il Benevento ospiterà il Cagliari, ndr), per noi sarà la gara dell'anno. La salvezza è alla portata, durante l'anno non eravamo mai finiti negli ultimi tre posti, se siamo in questa posizione è perché adesso non stiamo facendo bene. Speriamo di arrivare a domenica nelle migliori condizioni. Se vedessi la squadra impaurita sarebbe finita e invece, ripeto, abbiamo fatto 14 tiri al Milan. Il secondo giallo mancato a Bennacer? Andiamo avanti, è meglio... Pensiamo a domenica, sarà quella la nostra partita. Dopo l'impresa dello scorso anno, vorrei farne un'altra adesso e salvare questa squadra".