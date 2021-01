Inter, si ferma Lukaku. Condizioni da valutare in vista della Coppa Italia contro la Fiorentina

Pessime notizie per l’Inter, nonostante pesantissimo 6-2 ai danni del Crotone e la vetta della classifica momentaneamente conquistata. Al 75′ del match contro i calabresi Romelu Lukaku è stato costretto a lasciare il campo dopo una contrattura al quadricipite della coscia destra. Si attendono gli esami di rito, ma è probabile che il belga sia costretto a saltare la gara in trasferta contro la Sampdoria dell’Epifania ed è a forte rischio per quella interna contro la Roma del 10 gennaio. Da valutare la sua eventuale presenza contro Fiorentina (13 gennaio) e Juventus (17). A riportarlo è la Gazzetta.it

