Inter, Sensi: “Ambizione è parola d’ordine, dobbiamo puntare in alto”

Il centrocampista dell’Inter, Stefano Sensi, ha parlato a Sky Sport a tre giorni dalla partita contro la Fiorentina, in programma sabato alle 20.45 allo stadio Meazza. Queste le sue parole riportate da fcinter1908.it:

Parola d’ordine? Sicuramente è ‘ambizione’: l’Inter deve sempre puntare in alto, abbiamo fatto degli errori che abbiamo rivisto, lavorando e cercando di migliorare potremo fare grandi cose. È il campo che parla, dobbiamo lavorare su noi stessi e pensare a partita per partita. Ambizione, ripeto: è quella che ti aiuta a migliorare, a non commettere errori, e fare prestazioni sempre più importanti.