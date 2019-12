Inter-Roma: si fa male Santon, ma Florenzi non entra. Fonseca gli preferisce Spinazzola

Minuto 16 del primo tempo: nell’anticipo di stasera tra Inter e Roma, Davide Santon si è accasciato a terra per colpa dell’ennesimo infortunio muscolare della sua carriera, ma ad entrare non è Alessandro Florenzi, bensì Leonardo Spinazzola, in non perfette condizioni fisiche peraltro. Continua, quindi, il non-feeling tra l’allenatore portoghese ed il capitano della Lupa, che ancora una volta in questa stagione sta seguendo i propri compagni dalla panchina. La Fiorentina, allora, in vista di gennaio potrebbe davvero giocarsi le sue carte: il jolly anche della Nazionale, del resto, farebbe molto comodo alla truppa di Vincenzo Montella.