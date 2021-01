Il difensore dell’Inter, Matteo Darmian, è uscito al 34′ della partita contro la Roma per una botta all’anca. Come riportato da Gianluca Di Marzio su Sky Sport, il giocatore nerazzurro si è recato a Villa Stewart nella Capitale per sottoporsi agli accertamenti radiografici. Potrebbe saltare, aggiungiamo noi, la gara di Coppa Italia contro la Fiorentina, in programma mercoledì pomeriggio allo stadio Franchi.