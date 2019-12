Inter, Gagliardini va ko: salta la Fiorentina?

Tegola per Antonio Conte. Roberto Gagliardini, infatti, si è infortunato al piede destro. Questo il report medico dell’Inter:

Esami clinici e strumentali per Roberto Gagliardini all’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti hanno evidenziato una distrazione miotendinea della pianta del piede destro. Le condizioni di Gagliardini saranno rivalutate la settimana prossima.

Il centrocampista ex Atalanta salterà la gara contro la Roma in programma venerdì al Meazza, ma è quasi certa la sua assenza anche per la partita di Champions League contro il Barcellona. A rischio anche il match contro la Fiorentina, domenica 15 dicembre alle 20.45 al Franchi?