Inter, Conte fa… la conta. A Firenze col turnover?

Dopo l’eliminazione dalla Champions League, per l’Inter quella di Firenze sarà una partita tutt’altro che facile per mantenere il primato in classifica. Ma come spesso succede ultimamente, l’allenatore nerazzurro dovrà fare i conti con gli infortuni e, questa volta, anche con i diffidati. Perché i giocatori a rischio squalifica sono cinque: D’Ambrosio, Skriniar, Lautaro Martinez, Barella e Brozovic, e Conte non vuol rischiare di ridurre ulteriormente il numero di giocatori a propria disposizione. Per questo, scrive il Corriere dello Sport, qualcuno potrebbe riposare e l’indiziato principale risponde al nome di Brozovic, ma anche Godin e uno fra Skriniar e De Vrij.