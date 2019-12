L’Inter rischia di perdere anche Antonio Candreva per la gara di domani contro la Fiorentina. Come riporta il Corriere dello Sport, l’ex esterno della Lazio, uscito anzitempo contro la Roma per una lombalgia post traumatica, ieri ha lavorato poco o niente con i compagni. Solo dopo l’allenamento di questa mattina la situazione sarà più chiara. In caso di forfait, Candreva sarebbe l’indisponibile numero 6 e la sua defezione si aggiungerebbe a quelle di Sanchez, Sensi, Barella, Asamoah e Gagliardini.