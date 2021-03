Inter, clamorosa indiscrezione: “Nuovo sponsor sarà un sito porno”?

Il connubio che lega l’Inter ed il brand Pirelli (dal 1995) è tra i più iconici del calcio ma dall’Inghilterra arriva una notizia incredibile: un sito per adulti vorrebbe diventare il main sponsor dei nerazzurri. Il Sun infatti riporta che il sito Stripchat avrebbe pronta un’offerta da 23 milioni di euro per prendere il posto dello storico sponsor sull’uniforme del club meneghino! Sapendo della prossima rottura della partnership tra Inter e Pirelli (30 giugno 2021), oltre alle difficoltà economiche della società, Stripchat avrebbe intenzione di proporsi proprio come nuovo main-sponsor e sempre secondo il Sun l’offerta sarebbe tra le migliori pervenute in seno alla proprietà nerazzurra. Così leggiamo sul Corriere dello Sport ma invece per La Gazzetta dello Sport lo scenario è invece alquanto improbabile perché difficilmente l’Inter potrebbe accettare di avere sulla maglia un sito per adulti per una questione di stile.