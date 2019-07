Pol Lirola è un obiettivo dichiarato della Fiorentina sul mercato. I viola hanno individuato nel terzino spagnolo il profilo ideale per la fascia giusta, ma non c’è ancora l’accordo con il Sassuolo sulla cifra. E così il giocatore, rientrato dalle vacanze extra per la partecipazione agli ultimi Europei Under 21, si è aggregato alla squadra di De Zerbi per la preparazione. In attesa di novità.