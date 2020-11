Federico Marchetti scalda i guantoni: non solo per questo weekend, visto che Mattia Perin è stato espulso nel finale della gara con l’Udinese, ma anche per la trasferta di Firenze in programma il 7 dicembre: l’ex portiere della Juventus, infatti, ha riportato una lesione di primo grado del bicipite femorale sinistro, che lo terrà fermo per 15/20 giorni. Di conseguenza, la partita del Franchi è off-limits.